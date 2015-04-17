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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 13:21 BJT

国际油市：布兰特油价下滑，因OPEC产量大增

0452GMT，近月布兰特原油期货 跌0.5美元，至每桶63.48美元，从稍早下跌逾1美元的疲势中回升。美国原油 跌0.51美元，报每桶56.20美元。

路透技术分析师王涛称，布兰特原油可能进一步跌至略高于61.20美元的水平，随后获得支撑。

OPEC称，油价自去年6月以来下跌一半，令美国及其他产油国产量下降，使得对OPEC供应的需求增长。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 徐文焰)
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