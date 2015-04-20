修正-国际油市：油价扩大涨幅，受美国活跃钻机减少和中国刺激政策激励

(修正：内文第五段布兰特原油代码修正为“LCOc1”)

路透新加坡4月20日 - 油价周一上涨，因美国活跃钻机数量下降，暗示今年下半年的原油供应将减少，此外中国的刺激措施也支撑了人气。

Baker Hughes的数据显示，美国活跃钻机数量连续第19周下降，触及2010年以来最低。

尽管下降有所放缓，暗示钻井活动收缩可能接近尾声，但全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)表示，美国钻井活动的复苏可能再也不会达到去年的疯狂水平。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

0532 GMT，布兰特原油 上涨0.70美元，报每桶64.15美元；上周五结算价下跌，但周线劲升9.6%，创逾五年最大单周涨幅。

美国原油5月合约 亦涨0.70美元，报56.14美元；上周五亦为下跌，但周线连续五周上扬。5月合约将于周二到期。

“当我们开始看到美国产量真的降低时，我料想油价还会进一步上升。”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

“但市场会发现，美国原油要推高到超过65美元太多很难，布兰特原油也很难比70美元的低端超过太多；但即便美国石油产量下降，全球油市仍有充分供应。”Spooner称。

其他分析师也说，近期油价复苏的势头可能为时不久。

也门(叶门)胡塞武装领导人周日谴责沙特(沙乌地)阿拉伯密谋攻占也门；暗示尽管沙特为首的联合部队已对也门进行了三周的轰炸，但他毫无妥协之意。(完)

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