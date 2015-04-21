国际油市：中东紧张局势缓和拖累原油期货走低，关注库存数据

* 沙特停止对也门的轰炸，中东紧张局势缓解

* 上周美国原油库存预计增加

* Vitol执行长预计今年第二季油价走低

* 美国石油协会(API)将在2030 GMT公布美国石油库存数据

路透纽约4月21日 - 原油期货周二走低，之前沙特宣布结束在也门的军事行动，使中东紧张局势缓和，且交易商预计上周美国石油库存再度增加。

以沙特牵头的联军称，为期三周的针对与伊朗结盟的胡塞叛军的军事行动结束，下一步的关注焦点是安全、反恐、援助和也门的政治解决方案。

一项路透初步调查显示，分析师预计上周美国石油库存增加240万桶，连升第15周。

美国石油协会(API)将于2030 GMT公布上周库存数据。美国政府机构能源资料协会(EIA)将于周三公布库存报告。

美国近月5月原油期货 收跌1.12美元，或2%，报每桶55.26美元。该合约在周二收盘时到期。6月合约将从周三起成为近月合约，该合约收跌1.27美元，报每桶56.61美元。

布兰特原油期货 回落1.37美元，或2.1%，报每桶62.08美元。

“市场近期录得不错的涨幅，是时候进行修正，因此，沙特宣布结束轰炸向缓和中东紧张局势的方向迈出了正确的一步，”Jefferies的能源期货部门高级副总裁Joseph Posillico表示。

尽管周二走低，布兰特原油期货本月迄今仍上扬近13%，美国原油期货仍录得约16%的涨幅。

德国商业银行的Carsten Fritsch预计，布兰特原油期货将跌向3月触及50美元区域的底部。

全球最大石油贸易公司Vitol的执行长称，油价可能走低，因炼厂在第二季进行设备维护。

“油价可能在第二季再度走低，但不会跌至1月低位之下，”Ian Taylor在一次行业大会的间歇告诉路透。(完)

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