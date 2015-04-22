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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 10:23 BJT

国际油市：油价续跌，因中东紧张局势缓和

“第二季油价可能继续下跌，不过可能不会跌破今年低点，”全球最大的油品交易商维多 主管Ian Taylor称。

0142GMT，6月布兰特原油期货 跌0.28美元，报每桶61.82美元，上日结算价下跌1.27美元。

美国6月原油期货 跌0.38美元，报每桶56.22美元。5月合约周二到期，收跌1.12美元。

周二公布的路透调查结果显示，上周美国商业原油库存可能连续第15周增加，汽油库存料则料减少。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/王丽鑫；审校 郑茵/李爽)

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