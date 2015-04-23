更正-国际油市：原油期价触及年内高位，美国汽油期货创11月以来最高

(更正：因英文原文有误，美国原油期货收盘价应为每桶“57.74美元”，非“58.02美元”)

* 布兰特和美国原油期货分别触及65美元之上和58美元之上的年内高位

* 美国汽油期货升穿2美元

* 沙特为首的联军轰炸也门，以及美国石油产量下降点燃油价升势

* 美元走软带动商品市场普涨

路透纽约4月23日 - 油价周四收涨逾3%，盘中触及年内高位，美国汽油期货升至五个月峰值，之前沙特及其盟友继续轰炸也门，加剧对中东石油供应安全的担忧。

油市买家押注在连续两周下降后，美国石油产量将进一步减少，这也为油价升势助力。

美元走疲也支撑油市和其他美元计价商品市场。欧元兑美元 上扬超过1%，提振持有欧元的投资者对石油的需求。

美国原油期货 收涨1.58美元，或2.8%，报每桶57.74美元，盘中触及年内高位58.41美元。

布兰特原油期货 急升2.12美元，或3.3%，收报每桶64.85美元，盘中触及年内峰值65.58美元。

近月美国汽油期货 收涨0.07美元或4%，报每加仑1.9956美元，盘中升穿2美元，触及11月26日以来最高。

“沙特对也门的军事行动升级，制造了众所周知会推升油价的地缘紧张局势，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示。

“市场还臆测，随着钻井平台数量和勘探支出减少，美国石油产量将继续回落，但我对这些基本面的改善并不太以为然，”他说。

以沙特为首的联军的战机轰炸了胡塞叛军及其在也门的军事基地，当地居民称。两天前，沙特宣布结束对也门叛军的轰炸。

美国能源资料协会(EIA)称，美国石油产量在过去四周内第三周减少。

EIA周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加530万桶，远高于预期增幅290万桶。

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