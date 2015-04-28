国际油市：油价涨跌互现，供应忧虑抵消了中东紧张局势和美元走软带来的提振

* 伊朗扣押一艘货船，最初报告为美国货船

* 沙特为首的联军轰炸也门的Sanaa机场跑道

* 美元受美国消费者信心数据拖累触及八周低位

* 上周美国原油库存料再创纪录新高

路透纽约4月28日 - 油价周二继续承压，因对美国原油库存创纪录的担忧盖过了对中东安全的忧虑和美元走软带来的支撑。

油价一度急升，因伊朗军队在海湾扣押了一艘悬挂马绍尔群岛国旗的货船MV Maersk Tigris，在此之前，伊朗军队开火向该船发出警告。沙特电视台Al Arabiya最初报道，这是一艘美国货船。

“在伊朗和美国即将签署核协议前，该地区局势非常紧张，任何与美国有关的事件都可能立即对油价产生影响，”纽约的能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。

沙特称，以该国为首的联军轰炸了也门Sanaa机场以阻止伊朗飞机着陆。这也助燃了该地区的紧张局势。也门战事已导致至少30人死亡。

美元指数 跌至八周低位也扶助提振油价。 美国4月消费者信心指数意外回落，促使投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周政策会议持谨慎态度，美元受累走低。

但收盘前，布兰特和美国原油期货回吐多数，甚至是全部升幅，因市场人士静待美国石油协会2030 GMT公布上周库存数据。

接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加230万桶，连续第16周创纪录高位。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存报告。

布兰特原油期货 收跌0.19美元，或0.3%，报每桶64.64美元，盘中触及65.49美元的高位。

美国原油期货 收高0.07美元，收报每桶57.06美元，盘中触及57.83美元的高位。(完)

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