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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 13:50 BJT

国际油市：油价下跌，供应过剩盖过沙特王室变动的影响

交易商称，他们在密切关注谁将成为沙特阿美的新cEO，以及石油部长欧那密的位置是否受到影响。

欧那密79岁，自1995年以来一直担任该国石油部长，他在沙特去年不减产的决定中发挥了重要作用。

尽管沙特存在不确定性，0524 GMT时，布兰特原油期货 下跌0.19美元，至每桶64.45美元。美国原油 跌0.17美元至56.89。

除了政局之外，分析师们称，基本面暗示市场将继续疲弱。

“我们并不认为大宗商品的周期已有决定性的转变，预计未来价格会有不少波动，”巴克莱周三称。

“许多市场的供应增长仍太快，高库存可能拖累价格一段时间，”巴克莱称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/李春喜 审校 于春红/李婷仪)

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