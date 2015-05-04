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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 15:51 BJT

国际油市：布兰特原油小幅升向67美元，中国PMI数据疲软影响有限

在该数据公布前，中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，第二季中国国内生产总值(GDP)同比增长6.8%左右，居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%左右。

“中国数据走软，但油市的反应似乎有限。市场真正希望看到的是削减供应，使其与需求水平匹配，”悉尼CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner表示。

路透的调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油供应增长0.2%至逾两年最高。该组织占全球石油供应的约40%。

0711 GMT，布兰特6月原油期货上涨0.11美元，报每桶66.57美元，4月30日曾触及2015年高点66.93。

美国6月原油期货 上涨0.08美元，报每桶59.23美元，5月1日该指标原油触及今年最高的59.90美元。

4月这两个指标原油均创下近六年最高的月度涨幅。(完)

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(编译 蔡美珍/李春喜; 审校 张涛)
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