国际油市：油价下滑，因美国指将继续同伊朗磋商直至达成核协议

* 油价下挫逾1%，因伊朗核谈判将持续直至达成协议

* 希腊救助方案对支撑油价作用不大

* 美国银行和德国商业银行预计短期内油价下滑

路透纽约7月13日 - 油价周一下挫逾1%，此前美国暗示仍有望同伊朗达成核协议，这可能给供应过剩的市场带来额外数以亿桶计的原油。

汽油期货 下挫近4%，也令原油价格承压，因目前是美国夏季驾车出游高峰期间，燃油继续引导更广泛油市的走向。

希腊同国际债权人达成860亿欧元的救助方案，对油市的积极影响不大，尽管过去两周，希腊债务危机是打压油市的一个主要因素。

布兰特原油期货 收低0.88美元，或1.5%，报每桶57.85美元。

美国原油期货 收低0.54美元或1%，报52.20美元。

周一稍早，油价下挫近2美元，因市场臆测伊朗同六大国准备宣布达成核协议，这可能令西方取消限制伊朗原油出口的制裁。

但在伊朗外长称双方周一无法结束磋商后，油价一度被推高，但在美国白宫表示，在就伊朗核计划达成最终协议前会继续磋商后，油价重拾跌势。

西方对伊朗的制裁令伊朗原油日出口量由2011年的300万桶降至不到100万桶。但目前全球石油市场已经每日供应过剩260万桶。

分析师预计明年前伊朗的原油出口不会全面恢复，但日出口量可能会马上增加约20万桶。

供应过剩以及全球经济风险增加的局面促使多家银行预计短期油价走软。

美银美林预计美国原油价格很快会跌至“远低于”其第三季目标价50美元的水平。

德国商业银行表示，布兰特原油期货跌穿55美元，美国原油期货跌穿50美元是“可能的”。(完)

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