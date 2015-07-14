国际油市：油价扭转跌势收高，因预计伊朗原油出口不会很快恢复

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 原油收高，扭转稍早伊朗达成核协议后引发的跌势
* 分析师认为伊朗增加原油出口将耗时数月
* 关注美国原油库存数据
路透纽约7月14日 - 油价周二收高，扭转稍早跌势，此前投资人意识到伊朗同六大国达成核协议将不会马上消除对伊朗原油出口的制裁。
根据达成的协议，美国、欧盟和联合国将取消对伊朗的制裁，伊朗则以限制核计划作为交换。但分析师预计，出口限制仅会逐步消除。
“伊朗原油出口将慢慢恢复，不会在明年前，最有可能的是在明年下半年。”咨询公司Energy Aspects首席原油分析师Amrita Sen表示。
路透调查显示，伊朗一年内将仅能增加原油出口60%。
布兰特原油期货 收高0.66美元，或1.1%，报每桶58.51美元，盘中因伊朗达成核协议消息一度大跌近2美元。
美国原油期货 收高0.84美元或1.6%，报53.04美元，盘中低见50.38美元。
在美国公布零售销售意外疲弱后，美元下滑，也扶助油价反弹。
西方对伊朗的制裁令伊朗原油日出口量几乎减半，至略多于100万桶。但目前全球石油市场已经每日供应过剩约250万桶。
今日稍晚，美国石油协会(API)将公布库存数据，路透访查的分析师预计上周美国原油库存减少120万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”