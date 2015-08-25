国际油市：原油价格虽持稳但接近六年半低点，因亚洲股市再现跌势

油市在盘初反应谨慎，守在与2009年金融危机时接近的水平，这暗示对中国经济前景的担忧至少与之前对供应过剩的担忧一样严重。供应过剩担忧已经困扰油市一年多时间。

0113 GMT，美国原油期货 上涨0.24美元，报每桶38.48美元；布兰特原油期货 上涨0.26美元，报42.95美元。

“大宗商品市场哀鸿遍野，”澳新银行在周二的晨报中称。

对于油价，该行称“油价急跌是受中国需求放缓的担忧推动，而此时OPEC和美国又加剧了供应过剩”。

石油输出国组织(OPEC)产量触及纪录高位，为的是将竞争对手挤出市场，尤其是美国页岩油生产商。但美国页岩油生产商对油价大跌抵抗力很强，仍在继续生产。

澳新银行指出，上周对冲基金将美国原油净多仓减少至五年低点，而且其他指标也帮助加剧了偏空的人气。(完)

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