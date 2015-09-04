更正-国际油市：油价跟随美股走低，对美国钻井平台数量减少无动于衷

(更正：因英文原文有误，布兰特原油期货本周为“下挫0.9%”，非“上涨9%”。)

* 美国本周钻井平台数量减少，交易商不为所动

* 布兰特原油期货本周下跌，美国原油本周上涨

路透纽约9月4日 - 原油期货周五下跌约2%，因交易商对美国石油钻井平台数量减少无动于衷，将注意力放在供应过剩和美股下跌上。

原油市场成交量较周四减少，在美国劳工节假期长周末前，市场人士显然不愿大举押注。

“我感觉多头不愿等到三日长周末结束再卖出，”Tyche Capital Advisors的原油套利交易员Tariq Zahir表示。

尽管今日走低，但美国原油价格连涨第二周，受助于之前两个交易日大涨。

布兰特原油期货 下跌1.07美元，或2.11%，收报每桶49.61美元。本周下挫0.9%。

美国原油期货 收跌0.70美元，或1.5%，报每桶46.05美元，本周攀升1.7%，上周涨幅接近12%，为2011年以来最大。

今日公布的美国8月就业报告喜忧参半，不足以帮助美国联邦储备理事会(FED/美联储)做出升息决定。数据公布后美股走低，油市跟随股市下滑。

Baker Hughes公司公布的数据显示，本周美国石油钻井平台减少13座，之前六周持续增加。该数据应该对市场利多，因其暗示未来钻探活动减少，且可能导致原油生产下降。

但交易商看似更担心短期的供应过剩，本周公布的数据显示，美国原油库存增加。(完)

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