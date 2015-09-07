国际油市：油价跌逾3%，受累于供过于求担忧及中国股市下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
受全球供应过剩拖累，油价自2014年6月来下跌近60%。最近几周油价走势起伏不定，因围绕中国经济放缓的的担忧导致全球市场震荡。
“对大宗商品来说，需求面的关键数据不是中国国内生产总值(GDP)增幅从9%或10%放缓至7%，而是采购经理人指数(PMI)，PMI数据已经连续下降40多个月，”JBC Energy说。
石油输出国组织(OPEC)产量接近纪录水准，希望藉此打压其他竞争者，尤其是美国页岩油生产商。
业内消息人士称，沙特阿拉伯第四季料将把产量维持在每日1,020-1,030万桶，接近今年夏季的纪录高位。
“关注焦点重新回到居高不下的供应过剩，”德国商业银行资深石油分析师Carsten Fritsch表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 戴素萍/张荻)
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