国际油市：布兰特原油期货跟随股市涨势劲扬4%，但美国原油下跌

* 布兰特原油跟随欧洲和美国股市走势上涨

* 美国原油跌11美分，劳工节后重新开市

* API周三公布每周原油库存数据

路透纽约9月8日 - 布兰特原油周二大涨4%，股票市场的上涨助其收复前一交易日的大部分失地。

美国原油在振荡交投中微跌，美国市场周一因劳工节闭市，重新开市后受到关于炼油厂停运消息的影响。

如果美国石油协会(API)周三公布的每周原油库存高于市场预期，布兰特原油和美国原油的价差会进一步增大。

API通常在每周二2130 GMT公布周度原油库存，本周因周一劳工节假日改在周三同一时间公布。通常于周三公布的官方库存数据也将改在周四公布。

路透调查的分析师预计，截至9月4日当周，美国原油库存增加20万桶。

布兰特原油周二盘初已经上涨，因欧洲股市受欧元区第二季经济和德国进出口数据强劲支撑走强，随后华尔街股市跟随上涨，纽约市场布兰特原油升势加速。

布兰特原油 收盘上涨1.89美元，至每桶49.52美元，前一交易日下跌1.98美元。

中国喜忧参半的8月原油进口数据抵消了部分喜悦情绪，数据显示，中国原油进口8月同比增长6%，前8个月增长10%，但比7月跌13%。

伊朗加入石油供应市场的预期不断增强也对布兰特原油价格造成压力，因奥巴马政府得到了国会的进一步支持，正积极推进取消对伊朗原油出口制裁。

美国原油 收盘跌11美分，或近0.25%，报每桶45.94美元，盘中一度跌2美元。

美国原油价格受压于艾克森美孚(Exxon Mobil) 周日关闭位于路易斯安那州Baton Rouge的提炼厂最大的原油馏分设备的消息，这家炼厂每天可提炼50.25万桶原油。

据熟悉Valero Energy Corp 运营的消息人士周二透露，该公司也将关闭位于德克萨斯州Port Arthur，每日炼油量为33.5万桶的炼油厂的一加氢裂化设备。(完)

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