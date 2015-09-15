国际油市：美国原油受股市和汽油上涨提振上扬，与布兰特原油价差缩小

* 美国原油涨逾1%，表现好于近月布兰特原油

* 美国原油价差周二盘初缩小至低于2美元的八个月低位

* 白宫不支持废除原油出口禁令议案短暂打压油市

路透纽约9月15日 - 美国原油周二上涨超过1%，受美国股市和汽油价格均上涨提振，布兰特原油近月合约到期，涨幅偏小，两者价差缩至八个月来的最小。

美国原油本交易日绝大部分时间上涨，曾一度涨2%，因预计上周美国石油库存下跌，此前曾连续四周增长。

市场的欢欣鼓舞人气午盘后短暂受挫，因有消息称，美国白宫不支持共和党提出的废除维持了40年的原油出口禁令议案。虽然市场从没有预计白宫会支持此议案，但此消息仍打压美国原油价格短暂跌至昨天收盘价以下，之后受汽油价格上涨提振再次回升。

近月美国原油 涨59美分，或1.3%，报每桶44.59美元。

10月布兰特原油 今日到期，涨26美分，报每桶46.63美元。周一布兰特原油跌1.77美元，跌幅为4%。

美国原油表现好于布兰特原油，两者价差CL-LCO1=R缩至八个月最小，周二盘初价差不到2美元。

美国石油协会(API)周二结算后公布，截至9月11日美国原油周度库存减少310万桶，分析师预计减少120万桶。美国能源资料协会(EIA)周三将公布数据。

Energy Aspects在一份报告中称，市场仍然是供应过剩，但库存增长步伐已经放缓。(完)

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