更正-国际油市：油价上扬，因美国原油库存骤降和臆测美联储明日不会升息

(更正：因英文原文有误，第三项要点、内文第一段和第四段应为...库欣原油库存创“2014年2月以来”最大降幅，非“七个月来”或“8月28日当周以来”)

* 美国原油期货收涨近6%，布兰特原油期货收升逾4%

* 数据显示美国上周原油库存减少后油价上扬

* 库欣原油库存降幅为2014年2月以来最大

* 对美国明日会否升息的疑虑进一步支撑油价

路透纽约9月16日 - 油价周三跳升多达6%，之前公布的数据显示，美国原油期货交割地库欣的原油库存降幅为2014年2月来最大，引发市场出现新一轮的波动。

疲弱的8月通胀数据公布后，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)会否在明日升息的疑虑也令油市多头倍受鼓舞。

自周一以来，部分油市投机客押注上周美国原油库存骤降，之前市场数据公司Genscape估计库欣原油库存减少180万桶。

美国能源协会(EIA)公布的数据显示，截至9月11日当周美国原油库存减少210万桶，库欣库存减少190万桶，为2014年2月以来最大降幅。

库存数据对油市利多，一项路透调查显示，分析师之前预计上周原油库存增加120万桶。

不过，EIA还表示，汽油和馏分油库存意外增加约300万桶。

如果美联储决定保持利率在低位，可能打压美元，使以美元计价的原油对于持有其他货币的投资者而言更便宜。美国消费者物价指数上月意外回落0.1%，数据公布后，美元从一周高位回落。

美国原油期货 收涨2.56美元，或5.7%，报每桶47.15美元。

布兰特原油期货 收升2美元，或4.2%，报每桶49.75美元。

油价自8月底以来一直呈大幅震荡走势，因EIA、国际能源署(IEA)以及石油输出国组织(OPEC)等机构描绘的供需前景喜忧参半。高盛下调未来油价预期，并预计波动性将增加。(完)

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