国际油市：油价下跌，受经济疑虑和OPEC仍重视市场份额影响

OPEC消息人士也证实以上观点，称其预计每桶油价一年上涨不超过5美元，到2020年或达到80美元；非OPEC石油产出增长放缓并不足以消化当前的多余石油供应。

油价在亚洲时段基本持稳，但仍位于低位，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变。

分析师原本认为，美元疲软或将为油价提供部分支撑，因为对于使用其他货币的国家而言，以美元计价的原油价格会变得便宜一些。

但由于美联储的决定是基于对经济的担忧做出的，一些分析师持不同看法。

“令人吃惊的是，一位美联储官员认为2015年年底之前需要降息，而非升息，这使今年年底之前是否会升息成为严肃问题，”新加坡辉立期货的Howie Lee表示。(完)

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