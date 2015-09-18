国际油市：油价下跌，受经济疑虑和OPEC仍重视市场份额影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
OPEC消息人士也证实以上观点，称其预计每桶油价一年上涨不超过5美元，到2020年或达到80美元；非OPEC石油产出增长放缓并不足以消化当前的多余石油供应。
油价在亚洲时段基本持稳，但仍位于低位，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变。
分析师原本认为，美元疲软或将为油价提供部分支撑，因为对于使用其他货币的国家而言，以美元计价的原油价格会变得便宜一些。
但由于美联储的决定是基于对经济的担忧做出的，一些分析师持不同看法。
“令人吃惊的是，一位美联储官员认为2015年年底之前需要降息，而非升息，这使今年年底之前是否会升息成为严肃问题，”新加坡辉立期货的Howie Lee表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/杜明霞；审校 戴素萍/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”