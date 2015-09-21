国际油市：美国原油涨4%与布兰特原油价差缩小，受库存减少预期推动

* 美国原油收盘涨逾4%，布兰特原油涨3%

* 布兰特和美国原油溢价跌至每桶2美元以下

* Genscape数据显示库欣库存减少近81万桶

* 美国原油第二至第四季产量每日减少25.5万桶-高盛

* 即使油价在50美元，1.5万亿美元原油项目支出也是不经济的-Woodmac

路透纽约9月21日 - 原油价格周一大涨，美国原油涨幅超过4%，因有迹象表明库存下跌，钻探活动减少意味着未来产量将下降，汽油期货上涨也提振了整体石油产品的价格。

布兰特原油涨3%，对美国原油溢价CL-LCO1=R跌至每桶2美元的关键心理位之下，因美国原油的基本面相对于布兰特原油有所改善。

市场信息公司Genscape估计，截至9月15日当周，美国原油期货主要交货点-库欣的库存减少将近81万桶。

美国政府数据显示，库欣库存在9月11日当周减少了两百万桶，是自2014年2月以来的最大跌幅。

路透周一的调查预计，上周美国原油库存整体减少210万桶。

原油交易商还关注即将到期的近月合约美国10月原油期货 ，该合约将在周二结算后到期，11月合约 将成为近月合约。

汽油期货 涨幅超过3%，因有报道称，赫斯基能源(Husky Energy) 在俄亥俄州莱马的一个日加工量为15.5万桶的炼油设施周六起火。

美国原油近月合约 收涨2美元，或4.5%，报每桶46.68美元。

布兰特原油近月合约 涨1.45美元，或3.1%，报每桶48.92美元。

美国石油生产商已经连续三周减少钻井平台开工数量。

高盛在一份报告中称，石油钻井平台减少表明，今年二到四季度美国原油产量每日减少超过25万桶。

能源咨询公Wood Mackenzie估计，即使油价在每桶50美元，“未落实的1.5万亿美元新传统项目和北美非传统石油项目开支”也是不经济的。(完)

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