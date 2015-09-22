国际油市：布兰特原油小涨，输油管道停运的消息限制美国原油跌幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* Colonial输油管道部分停运扶助油价缩减跌幅
* 美股重挫稍早打压油价走低
* 押注美国原油库存减少也支撑油价
* 美国石油协会将在2030 GMT公布上周美国库存数据
路透纽约9月22日 - 布兰特原油期货周二收涨，美国原油期货收跌2%，但脱离盘中低位，因一输油管道部分停运以及押注美国原油库存数据利多，部分抵消了美股走疲带来的不安情绪。
美国原油近月合约即将到期，以及美元触及近两周高位也令市场不安，促使交易商在早盘卖出。
布兰特原油期货稍早下跌超过2%，美国原油期货重挫逾3%，因美股跌至两周低位。汽油期货一度也下跌超过3%，后转跌为升。
有消息称，Colonial输油管道部分停运，其中包括一段从北卡罗来纳州到新泽西州集散地、日运送85万桶汽油和馏分油的输油管线。Colonial称，停运是为了调查管道周边的“汽油味”。消息公布后，油价反弹。
“石油产品期货受Colonial输油管道消息的提振上扬，布兰特原油期货转跌为升，可能是因消息或许意味着需要从欧洲进口更多石油产品，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。
近月布兰特11月原油期货 收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.08美元。
美国10月原油期货 收挫0.85美元，或1.8%，报每桶45.83美元。该合约在周二结算后到期。
近月11月合约 收跌0.60美元，报每桶46.46美元。
路透调查显示，最近一周美国原油库存减少近100万桶，之前一周为减少210万桶，限制油价跌幅。
美国石油协会(API)将于周二2030 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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