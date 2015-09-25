国际油市：油价上涨，中国季节性需求强劲盖过日本疲弱数据的影响

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
油价在8月末上涨逾25%，因活跃钻机数量减少，以及美国原油库存下降，这暗示北美市场供应收紧。
但由于俄罗斯和中东等地的高产量，全球范围的供应过剩依然存在，分析师预计每日过剩250万桶左右。但是需求在放缓，油价自9月初回落了10%，因为需求前景与经济增长一道减弱。
日本核心消费者物价指数(CPI)同比下降，这是两年多前日本央行部署大规模刺激计划以来的首次，令人质疑仅靠大规模印钞是否能推升通胀率至2%的目标水平。
汇丰称，市场过于关注中国经济放缓，警告称许多发达经济体也步履蹒跚。
“结果证明，发达市场的进口与乐观的国内需求数据显示的相差甚远...因此不要仅指责中国，”汇丰银行周五表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李春喜 审校 张明钧/于春红)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。