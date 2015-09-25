国际油市：油价上涨，中国季节性需求强劲盖过日本疲弱数据的影响

油价在8月末上涨逾25%，因活跃钻机数量减少，以及美国原油库存下降，这暗示北美市场供应收紧。

但由于俄罗斯和中东等地的高产量，全球范围的供应过剩依然存在，分析师预计每日过剩250万桶左右。但是需求在放缓，油价自9月初回落了10%，因为需求前景与经济增长一道减弱。

日本核心消费者物价指数(CPI)同比下降，这是两年多前日本央行部署大规模刺激计划以来的首次，令人质疑仅靠大规模印钞是否能推升通胀率至2%的目标水平。

汇丰称，市场过于关注中国经济放缓，警告称许多发达经济体也步履蹒跚。

“结果证明，发达市场的进口与乐观的国内需求数据显示的相差甚远...因此不要仅指责中国，”汇丰银行周五表示。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻