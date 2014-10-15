《分析》沙特打响石油价格战倒逼美国减产，但见效尚需时日

**产出放缓需要时间**

但有些人士称，即便支出下滑，导致石油产出大幅放缓也需要时间。

大量已钻探油田尚未投产，或可以维持产出稳定。美国北达科他州贝肯油田出产原油每桶报价现低于80美元，而当地7月末约有630座油田尚未压裂，已经等待三个月。

“又不是说油价跌至75美元，大家只是担心而已，”投资研究机构晨星(Morningstar)能源分析师Mark Hanson称。油价要在很长时间低于每桶75美元，才会导致钻探放缓。他称，就算油价跌到每桶50美元，一些油田仍可获利，更不用提80美元了。

据公司报告，很多公司已经在较高价位为2015年做对冲，这将使明年的产出能够盈利。

Jefferies高级副总裁Andy Lebow称，一些紧张的生产商也渐渐开始出售2016年合约，即便2016年的报价在三周内从每桶89美元跌至81美元。

Genscape分析师根据建模预计，石油钻塔到2015年底将减少300座，但即便如此，也只会让产出增长放缓至每日60万桶左右。这几乎足以满足全球需求的增长。(完) (编译 朱晓军/艾茂林/王丽鑫； 审校 蔡美珍/田建华/龚芳)