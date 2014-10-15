《分析》沙特打响石油价格战倒逼美国减产，但见效尚需时日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**产出放缓需要时间**
但有些人士称，即便支出下滑，导致石油产出大幅放缓也需要时间。
大量已钻探油田尚未投产，或可以维持产出稳定。美国北达科他州贝肯油田出产原油每桶报价现低于80美元，而当地7月末约有630座油田尚未压裂，已经等待三个月。
“又不是说油价跌至75美元，大家只是担心而已，”投资研究机构晨星(Morningstar)能源分析师Mark Hanson称。油价要在很长时间低于每桶75美元，才会导致钻探放缓。他称，就算油价跌到每桶50美元，一些油田仍可获利，更不用提80美元了。
据公司报告，很多公司已经在较高价位为2015年做对冲，这将使明年的产出能够盈利。
Jefferies高级副总裁Andy Lebow称，一些紧张的生产商也渐渐开始出售2016年合约，即便2016年的报价在三周内从每桶89美元跌至81美元。
Genscape分析师根据建模预计，石油钻塔到2015年底将减少300座，但即便如此，也只会让产出增长放缓至每日60万桶左右。这几乎足以满足全球需求的增长。(完) (编译 朱晓军/艾茂林/王丽鑫； 审校 蔡美珍/田建华/龚芳)
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