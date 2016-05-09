国际油市：加拿大野火威胁供应刺激油价跳涨，市场关注沙特局势

布兰特原油期货 上涨0.62美元或1.4%，至每桶45.99美元。

“火情已经导致输油管线关闭...该地区几家石油生产商已经疏散了除最重要员工之外的所有雇员，”能源经纪商Poten and Partners在致客户的信中说道，但补充称“(加拿大和美国)库存水平在一段时间内将提供缓冲。”

加拿大阿尔伯塔省野火延烧至第七天，官员周日对掌控野火灾情，首度展现些许乐观态度，因气温下降加上少量雨势，令火势不再如当初担忧般延烧，且风势将火苗带离盛产油砂的城市麦克默里堡(Fort McMurray)。但油企复工仍需时日。

“市场接近平衡...当我们考虑加拿大和其他地区大量供应中断，而且可能持续数月的时候，”摩根士丹利表示。

市场还在关注全球最大产油国沙特的动向。沙特政府周末改组，任命法力赫(Khalid al-Falih)接替欧那密担任新的能源部长。

“依托我们当前最大的可持续产能，我们致力于满足不断增长的全球客户对碳氢化合物已有的和新增的需求，”Khalid al-Falih周日说。

“沙特能源部长更迭只凸显了策略出现以下变动，即相比价格更注重市场份额，”摩根士丹利表示。

RBC Capital Markets称，这“并不代表沙特当前石油政策出现变化。”(完)

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