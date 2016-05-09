国际油市：加拿大野火威胁供应刺激油价跳涨，市场关注沙特局势

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
布兰特原油期货 上涨0.62美元或1.4%，至每桶45.99美元。
“火情已经导致输油管线关闭...该地区几家石油生产商已经疏散了除最重要员工之外的所有雇员，”能源经纪商Poten and Partners在致客户的信中说道，但补充称“(加拿大和美国)库存水平在一段时间内将提供缓冲。”
加拿大阿尔伯塔省野火延烧至第七天，官员周日对掌控野火灾情，首度展现些许乐观态度，因气温下降加上少量雨势，令火势不再如当初担忧般延烧，且风势将火苗带离盛产油砂的城市麦克默里堡(Fort McMurray)。但油企复工仍需时日。
“市场接近平衡...当我们考虑加拿大和其他地区大量供应中断，而且可能持续数月的时候，”摩根士丹利表示。
市场还在关注全球最大产油国沙特的动向。沙特政府周末改组，任命法力赫(Khalid al-Falih)接替欧那密担任新的能源部长。
“依托我们当前最大的可持续产能，我们致力于满足不断增长的全球客户对碳氢化合物已有的和新增的需求，”Khalid al-Falih周日说。
“沙特能源部长更迭只凸显了策略出现以下变动，即相比价格更注重市场份额，”摩根士丹利表示。
RBC Capital Markets称，这“并不代表沙特当前石油政策出现变化。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 汪红英/艾茂林)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人