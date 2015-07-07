美国金融：半导体类股对冲活动增多，财报季到来前期权交易商偏谨慎

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
未平仓合约在5月中旬降至7万口后，增长了近两倍。卖权与买权之比接近5:1。今年稍早ETF卖权也曾吸引大量对冲活动，当时卖权与买权之比约为10:1。
“卖权的绝对数量让我认为，交易商在为企业获利及整体市场波动做对冲，”OTR Global期权分析师Jim Smith称。
行业内大公司为提高实力进行大型并购，让外界聚焦于此。例如安华高科技(Avago Technologies)以370亿美元并购Broadcom ，以及英特尔 斥资167亿美元收购Altera 。
Susquehanna Financial Group分析师在最近的一份报告中称，大多数半导体类股目前都含有一些并购溢价，这给未受到并购的企业可能带来问题。个人电脑需求疲软，以及平板电脑增长放缓也可能影响人气。
执行价格为57美元和53美元的8月卖权买家已推高SMH ETF的未平仓合约数，目前这两种合约占该ETF期权未平仓合约总数的约五分之一。(完) (编译 戴素萍/龚芳/王丽鑫；审校 许娜/陈宗琦)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。