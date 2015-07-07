美国金融：半导体类股对冲活动增多，财报季到来前期权交易商偏谨慎

未平仓合约在5月中旬降至7万口后，增长了近两倍。卖权与买权之比接近5:1。今年稍早ETF卖权也曾吸引大量对冲活动，当时卖权与买权之比约为10:1。

“卖权的绝对数量让我认为，交易商在为企业获利及整体市场波动做对冲，”OTR Global期权分析师Jim Smith称。

行业内大公司为提高实力进行大型并购，让外界聚焦于此。例如安华高科技(Avago Technologies)以370亿美元并购Broadcom ，以及英特尔 斥资167亿美元收购Altera 。

Susquehanna Financial Group分析师在最近的一份报告中称，大多数半导体类股目前都含有一些并购溢价，这给未受到并购的企业可能带来问题。个人电脑需求疲软，以及平板电脑增长放缓也可能影响人气。