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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 08:19 BJT

全球金市：美国期金下跌逾1%，因美元上涨

路透新加坡5月10日 - 美国期金 周五下跌逾1%，至每盎司1,452.30美元的盘中低点，此前美元兑欧元上涨，削弱了黄金对冲美元贬值的魅力。(完)

(翻译 张荻 审校 于春红)
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