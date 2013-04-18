全球金市：美国期金跌约1%，因ETF持仓降至三年低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透新加坡4月18日 - 美国期金 周四跌约1%至盘中低位每盎司1,367.60美元，因为全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 的黄金持仓量跌至2010年4月以来的最低位。
通常被视为避险资产的黄金未能受益于朝鲜半岛局势紧张这一利多因素，而是受到围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划的不确定性打压，促使投资者撤离。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟; 审校 程琳)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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