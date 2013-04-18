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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 08:54 BJT

全球金市：美国期金跌约1%，因ETF持仓降至三年低位

路透新加坡4月18日 - 美国期金 周四跌约1%至盘中低位每盎司1,367.60美元，因为全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 的黄金持仓量跌至2010年4月以来的最低位。

通常被视为避险资产的黄金未能受益于朝鲜半岛局势紧张这一利多因素，而是受到围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划的不确定性打压，促使投资者撤离。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟; 审校 程琳)

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