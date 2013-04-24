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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 09:40 BJT

全球金市：美国期金反弹1%，受低接买盘支撑

路透新加坡4月24日 - 美国6月期金 上涨逾1%至日高每盎司1,424.5美元，因上日下跌引发低接买盘。(完)
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