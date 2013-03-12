更正-全球金市：金价因忧虑欧元区上涨，关注ETF黄金持仓量减少

(更正：译文有误，正文倒数第四段应为“岩田规久男”，而非“岩田规久”)
* 德国央行总裁称欧元区危机尚未结束
* ETF黄金持仓量继续减少，但下降速度放缓
* 1-2月中国黄金成交量增加24%
路透纽约3月12日 - 金价周二上涨近1%，此前欧洲央行高级官员称欧元区危机尚未结束，但分析师表示，金价仍容易下跌，因黄金支持的上市交易基金(ETF)的黄金持有量持续下降。
德国央行总裁兼欧洲央行管委魏德曼周二称，欧元区危机尚未结束，又表示，德国央行已拨备以亿计的欧元，应对他们认为有风险的欧洲央行行动。
金价短暂上升至接近每盎司1,600美元，为约两周高位。上周金价在接近1,560美元区域寻获支持，当时股市上涨及美国经济前景不断改善令金价承压。
但分析师说，投资人对黄金投资产品缺乏买兴，可能引发金价另一轮回落。
“金价似乎正积累一些温和的上行动能，但在投资者结清黄金上市交易基金头寸的情况结束前，我们预期黄金上升幅度不会很大，”汇丰金属分析师James Steel说。
2022 GMT时，现货金 升0.8%，报每盎司1,593.20美元，为两周来最大单日升幅。
稍早，黄金升最多1.1%，至每盎司1,598.20美元，此为2月28日来的最高水平。
美国4月期金 涨13.70美元，结算价报每盎司1,591.70美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约25%。
美国经济前景改善，看似促使动能投资人青睐股市而不是黄金。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量在周一下降至1,236.729吨，此为2011年10月来最低水平。
不过，其他分析师称，ETF投资人结清ETF头寸的步伐在过去一周有所缓和，这应该扶助遏制近期金价跌势。
周二美国股市道琼工业指数几无变动，不过标普500指数小幅收低，因忧虑欧元区。道指在周一连续第五个交易日触及纪录高位。
**亚洲实货买需**
亚洲的实货买需持续，被提名出任日本央行副总裁的岩田规久男重申，央行必须扩大旨在结束通缩的量化宽松政策。
在中国，投资人对贵金属买兴仍然高涨，根据路透计算，上海黄金交易所的三份主要黄金合约 的合计日均成交量在今年头两个月上升24%。
现货白银 涨0.8%，报每盎司29.17美元，跟随黄金升势。
现货铂金 下跌0.66美元，报每盎司1,592.74美元。现货钯金 下滑0.8%，报每盎司769.97美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1591.70 13.70 0.9 1578.80 1597.60 138,110
COMEX白银期货 29.171 0.318 1.1 28.870 29.350 25,861
COMEX铂金期货 1595.00 -6.20 -0.4 1590.20 1615.00 11,891
COMEX钯金期货 775.50 -3.70 -0.5 769.50 781.90 2,635
现货金 1593.20 12.81 0.8 1580.58 1598.20
现货银 29.170 0.220 0.8 28.910 29.350
现货铂金 1592.74 -0.66 0.0 1594.50 1610.50
现货钯金 769.97 -6.09 -0.8 772.75 778.25(完)