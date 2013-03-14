全球金市：金价升势受到美股上涨及美国经济数据强劲所限

* 美国上周初请失业金人数连跌第三周

* 美股道指连升10日，令金价买盘承压

* 关注美国周五公布的消费者物价指数和工业生产数据

路透纽约3月14日 - 金价周四小涨，缩减稍早升幅，因美股道琼工业指数连升10个交易日，且数据显示美国就业市场不断改善损及对黄金的避险买盘。

美国公布上周初请失业金人数连续第三周减少，是美国就业市场复苏的最新迹象，金价升幅受限。

“投资人现在更关心股市表现，没有买入黄金这些避险资产，他们没看到风险，”USAA Precious Metals and Minerals Fund投资组合经理人Den Denbow表示。

本周黄金屡次上攻1,600美元关口都未能拿下，因美股升势限制了对黄金的需求。

但Denbow表示，黄金会得益于包括美国财赤、债务上限以及欧债危机等持续忧虑。

2003 GMT时，现货金 升0.1%，报每盎司1,588.46美元。

美国4月期金 升2.30美元，结算价报每盎司1,590.70美元，成交量较250日均值低约20%。

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三持平，2月录得最大月度流出。

下一个主要经济数据将是周五美国公布的消费者通胀数据。投资人还将关注下周美联储的货币政策会议。

现货白银 跌0.4%，报每盎司28.76美元。

现货铂金 下跌0.2%,报每盎司1,585.25美元。现货钯金 下滑0.5%，报每盎司767.06美元。

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