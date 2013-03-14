全球金市：金价升势受到美股上涨及美国经济数据强劲所限

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
* 美国上周初请失业金人数连跌第三周
* 美股道指连升10日，令金价买盘承压
* 关注美国周五公布的消费者物价指数和工业生产数据
路透纽约3月14日 - 金价周四小涨，缩减稍早升幅，因美股道琼工业指数连升10个交易日，且数据显示美国就业市场不断改善损及对黄金的避险买盘。
美国公布上周初请失业金人数连续第三周减少，是美国就业市场复苏的最新迹象，金价升幅受限。
“投资人现在更关心股市表现，没有买入黄金这些避险资产，他们没看到风险，”USAA Precious Metals and Minerals Fund投资组合经理人Den Denbow表示。
本周黄金屡次上攻1,600美元关口都未能拿下，因美股升势限制了对黄金的需求。
但Denbow表示，黄金会得益于包括美国财赤、债务上限以及欧债危机等持续忧虑。
2003 GMT时，现货金 升0.1%，报每盎司1,588.46美元。
美国4月期金 升2.30美元，结算价报每盎司1,590.70美元，成交量较250日均值低约20%。
全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三持平，2月录得最大月度流出。
下一个主要经济数据将是周五美国公布的消费者通胀数据。投资人还将关注下周美联储的货币政策会议。
现货白银 跌0.4%，报每盎司28.76美元。
现货铂金 下跌0.2%,报每盎司1,585.25美元。现货钯金 下滑0.5%，报每盎司767.06美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1590.70 2.30 0.1 1575.20 1592.20 134,378 COMEX白银期货 28.807 -0.151 -0.5 28.530 28.955 37,366 COMEX铂金期货 1589.80 -3.30 -0.2 1578.50 1594.90 9,728 COMEX钯金期货 770.75 -0.50 -0.1 755.55 774.65 3,859 现货金 1588.46 1.17 0.1 1577.53 1593.00 现货银 28.760 -0.110 -0.4 28.590 28.960 现货铂金 1585.25 -3.25 -0.2 1581.75 1591.50 现货钯金 767.06 -3.94 -0.5 759.52 771.25(完)
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