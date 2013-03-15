全球金市：金价连升两周，美联储货币政策会议前交投清淡

* 金价连升两周，之前连跌三周

* 美元意外下滑，此前美国公布的通胀数据温和

* 美国消费者物价指数支持继续宽松货币政策

* 美联储下周货币政策会议前交投清淡

路透纽约3月15日 - 金价周五收高，连升两周，因欧元走强，美股和欧股走软，美国公布的消费者物价指数报告支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)有维持放宽货币政策的空间的观点。

美国公布2月消费者物价指数(CPI)录得近四年最大升幅，因汽油成本增加，但不计入食品和能源的核心CPI仅升0.2%，低于1月的0.3%。

尽管通胀数据温和，但美元指数仍从七个月高位回落。美国CPI数据巩固了对美联储将在可预见的未来继续购债的预期。

“令我们有些意外的是美元兑欧元走软。从近期所有经济数据来看，我认为美元应该走强。但由于下周美联储将开会，我认为许多投资人不愿在之前押注，”Heraeus Precious Metals Management黄金交易员David Lee表示。

金价连续两周小涨，多数市场人士离场观望，等待下周美联储货币政策会议。但近几日，金价受到美元因美国经济面的好消息引发的强势所打压。

1935 GMT时，现货金 升0.13%，报每盎司1,591.90美元。本周势将上涨不到1%。

美国4月期金 升1.90美元，结算价报每盎司1,592.60美元。

下周美联储官员将开会评估经济，市场普遍预计将维持目前每月购买850亿美元债券的计划，以带动经济更强劲复苏。

分析师表示，金价也从欧元反弹中扎找到强劲支撑，欧元兑美元从昨日触及的三个月低点反弹。

周五，美股和欧股下滑，扭转近期触及数年高位的升势，因投资人对较高风险资产的热情冷却。

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四持平，本周至周四减少了3.432吨，势将连降11周。

现货白银 跌0.21%，报每盎司28.72美元。