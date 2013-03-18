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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 15:35 BJT

全球金市：金价触及两周半高位，因塞浦路斯消息引发疑虑

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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1597.76 5.92 +0.37 -4.59

现货银 28.76 0.09 +0.31 -5.02

现货铂金 1572.74 -28.26 -1.77 2.46

现货钯金 753.72 -14.28 -1.86 8.92

COMEX期金 1596.60 4.00 +0.25 -4.73 36972

COMEX期银 28.74 -0.12 -0.40 -4.95 10010

欧元/美元 1.2901

美元/日圆 94.46

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)

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