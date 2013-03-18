全球金市：金价触及两周半高位，因塞浦路斯救助提议刺激避险买盘

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 塞浦路斯救助提议打压欧元和股市
* 一些交易员称升势可能快将告终
* 塞浦路斯议会将在周二就救助协议投票
路透纽约/伦敦3月18日 - 金价周一触及2月底来最高，因塞浦路斯救助方案动摇了对欧元区的信心，一些投资人在金市避险。
欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。
现货金 一度升1.2%，触及每盎司1,610.81美元的2月27日来最高，1802 GMT时，现货金 升0.80%，报每盎司1,604.64美元。
美国4月期金 也触及两周半高位1,610.40美元，结算价报1,604美元，升0.75%。
分析师仍保持谨慎，因救助协议的细节尚未公布，市场在等待周二塞浦路斯议会对措施的投票，且担心欧元区其他国家的储户可能面临征税。
一些交易员表示，市场升势可能很快耗尽动能，除非有迹象显示危机从塞浦路斯蔓延至欧元区更广泛地区。
市场关注的下一宏观经济事件是美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二和周三的货币政策会议，预计将为市场提供美联储对积极刺激货币政策态度的线索。分析师预计美联储将在今年余下时间维持购买债券，以扶助仍脆弱的经济复苏。
现货白银 升0.84%，报每盎司28.91美元。
现货铂金 跌0.74%，报每盎司1,576.24美元。现货钯金 跌1.04%，报每盎司760.00美元。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉