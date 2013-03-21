全球金市：金价触及近一个月高位，因忧虑塞浦路斯

* 避险需求提振黄金和白银价格，因股市下跌

* 欧盟向塞浦路斯发出最后通牒，料该国可能退出欧元区

* 金价在过去六个交易日中有五日上涨

路透纽约3月21日 - 金价周四升至近一个月高位，因避险买需浮现，此前欧盟向塞浦路斯发出最后通牒，该国需筹得数十亿欧元作为救助的条件，如果无法获得救助，该国可能要退出欧元区。

黄金在过去六个交易日中，有五日上涨，因市场再次担忧欧债问题，且指望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持大规模刺激举措应对居高不下的失业率。

白银上涨1.5%，录得近两个月来最大单日升幅。

欧洲央行称允许塞浦路斯央行继续向银行业提供紧急流动性援助(ELA)，直至下周一，而塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯表示，预计周一前会敲定金融救助计划。

欧洲央行(ECB)做好了准备，别无选择时将切断对塞浦路斯的资金援助，放手让这个地中海岛国陷入金融崩溃。欧央行自信有足够力量保护欧元区的其余国家。

“塞浦路斯形势促使一些认为自己国家将重蹈塞浦路斯覆辙的民众买入黄金，”BullionVault副总裁Miguel Perez-Santalla说。

现货金 升至每盎司1,616.36美元，此为2月26日来的最高位。1810 GMT时，现货金升0.6%，至1,615.35美元。

本周，金价势将上升1.5%，将为11月迄今的最大周度升幅。

技术分析师说，从日线图看，金价在升穿1,613美元位于下行趋势线上的阻力位后，可能会进一步上升。

美国4月黄金期货 升6.30美元，结算价报1,613.80美元，路透初步数据显示，成交量较250日均值低约20%。

避险买需明显，因美国股市下跌，此前塞浦路斯央行总裁称该国政府将采取举措重整该国银行业，包括采取措施避免第二大银行Cyprus Popular Bank 倒闭。

美股下跌，一系列显示美国经济复苏在正确的轨道上的数据未能带动股市走强。

但分析师表示，围绕塞浦路斯的不确定性带动金融市场普遍走软，这也可能令黄金承压，因投资人卖出黄金来弥补其他市场的损失。

白银表现优于黄金，此前数据显示中国制造业增长提速。

现货银 涨1.5%，至每盎司29.19美元。

现货铂金 涨0.3%，报每盎司1,578.74美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司753.50美元。

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