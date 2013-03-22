全球金市：金价料录得四个月来最大单周涨幅，塞浦路斯危机推升避险需求

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三减少0.902吨，至1,221.26吨，为2011年7月以来最低。该基金料连续第12周净流出。

围绕塞浦路斯的担忧重燃，欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。

塞浦路斯议员将政府提议的紧急立法讨论推迟至周五进行，因需要更多时间协商。该立法旨在应对该国的金融危机。

一系列经济数据显示，美国第一季经济增长的动能增强，一周初请失业金人数四周均值下降，制造业活动和房屋销售均上升。

新任日本央行总裁黑田东彦表示，央行已做好准备，将采取包括购买较长期资产在内的所有手段，以实现2%的通胀目标。这凸显其打破日本持续近20年的通缩局面的决心。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化