全球金市：塞浦路斯忧虑降温拖累金价走低，但本周上涨

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
* 希腊与塞浦路斯达成的银行收购协议缓解市场不安，美国股市上扬
* 现货金技术阻力位在1,620美元
* 周末来临前，投资者密切关注塞浦路斯与欧盟救助磋商的进展
路透纽约3月22日 - 金价周五走低，因投资者在前日触及一个月高位后锁定获利，且在希腊与塞浦路斯达成银行收购协议后，对欧元区债务危机升级的忧虑缓解，避险买盘枯竭。
本周，金价上扬1%，为两个月来最大周度涨幅，本周多数时间，投资者买入黄金避险，因担忧塞浦路斯能否获得欧盟救助。
银价回落1.5%，抹去上一日的涨幅。
美国股市上扬进一步打压金价，之前，塞浦路斯与希腊达成一致，希腊的银行将收购塞浦路斯银行在希腊的分支，结束了这些业务的不确定性。
1907 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,607.31美元。
美国4月期金 收跌7.70美元，报每盎司1,606.10美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约20%。
欧盟要求塞浦路斯在周一前筹集58亿欧元的资金，以换取100亿欧元的救助。如果无法获得救助，该国银行业可能崩溃，且可能被迫退出欧元区。
惠誉警告称，英国可能丧失其AAA评等，因政府债务高企，且成长疲弱，这也令金价承压。
现货银 跌1.5%，报每盎司28.69美元。
分析师称，如果无法就塞浦路斯救助达成协议，金价可能再度升穿1,620美元的阻力位，金价自2月底以来从未触及过该水平。升穿该水平，将点燃对黄金交易的乐观情绪。
周四，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较前一日减少0.9吨，至1,221.26吨，为2011年7月以来最低。该基金将出现连续第12周流出。
现货铂金 攀升0.2%，报每盎司1,580.24美元。现货钯金 上涨0.6%，至每盎司758.22美元。 ----------------------------1907 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1606.10 -7.70 -0.5 1602.60 1615.30 120,167 COMEX白银期货 28.698 -0.514 -1.8 28.505 29.170 36,540 COMEX铂金期货 1581.70 1.60 0.1 1568.00 1586.70 10,723 COMEX钯金期货 761.55 4.70 0.6 751.00 762.40 2,365 现货金 1607.31 -6.78 -0.4 1604.25 1615.85 现货银 28.690 -0.440 -1.5 28.570 29.170 现货铂金 1580.24 2.87 0.2 1572.00 1583.50 现货钯金 758.22 4.72 0.6 753.02 758.75(完)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。