全球金市：塞浦路斯忧虑降温拖累金价走低，但本周上涨

* 希腊与塞浦路斯达成的银行收购协议缓解市场不安，美国股市上扬

* 现货金技术阻力位在1,620美元

* 周末来临前，投资者密切关注塞浦路斯与欧盟救助磋商的进展

路透纽约3月22日 - 金价周五走低，因投资者在前日触及一个月高位后锁定获利，且在希腊与塞浦路斯达成银行收购协议后，对欧元区债务危机升级的忧虑缓解，避险买盘枯竭。

本周，金价上扬1%，为两个月来最大周度涨幅，本周多数时间，投资者买入黄金避险，因担忧塞浦路斯能否获得欧盟救助。

银价回落1.5%，抹去上一日的涨幅。

美国股市上扬进一步打压金价，之前，塞浦路斯与希腊达成一致，希腊的银行将收购塞浦路斯银行在希腊的分支，结束了这些业务的不确定性。

1907 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,607.31美元。

美国4月期金 收跌7.70美元，报每盎司1,606.10美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约20%。

欧盟要求塞浦路斯在周一前筹集58亿欧元的资金，以换取100亿欧元的救助。如果无法获得救助，该国银行业可能崩溃，且可能被迫退出欧元区。

惠誉警告称，英国可能丧失其AAA评等，因政府债务高企，且成长疲弱，这也令金价承压。

现货银 跌1.5%，报每盎司28.69美元。

分析师称，如果无法就塞浦路斯救助达成协议，金价可能再度升穿1,620美元的阻力位，金价自2月底以来从未触及过该水平。升穿该水平，将点燃对黄金交易的乐观情绪。

周四，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较前一日减少0.9吨，至1,221.26吨，为2011年7月以来最低。该基金将出现连续第12周流出。

现货铂金 攀升0.2%，报每盎司1,580.24美元。现货钯金 上涨0.6%，至每盎司758.22美元。 ----------------------------1907 GMT---------------------------------

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