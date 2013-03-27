全球金市：金价小涨，受助于欧元区忧虑和美联储继续执行宽松政策的希望

* 意大利公债标售和塞浦路斯资本控制令金价承压

* 两位美联储高层官员称，将在2013年继续购债

* 黄金与标普500指数的逆向关联性为九个月最强

* 周四将公布美国实质GDP和上周初请失业金人口数据

路透纽约3月27日 - 金价周三上扬0.5%，结束三日连跌，因对欧元区的忧虑重燃，以及市场寄希望美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续执行宽松货币政策，引发黄金买盘。

黄金逆转稍早跌势，因美国股市走低，之前意大利公债标售需求疲弱，引发市场担忧欧元区的金融稳定。

塞浦路斯计划严格限制资本流动，以避免在银行重新营业后出现挤兑，这也支撑金价。

3月金价可能上涨约1.7%，受助于避险买盘再度浮现，以及寄望美联储将在较长时间内继续执行刺激政策。这将是金价在过去五个月下跌后首月上涨。

1829 GMT,现货金 上涨0.5%，报每盎司1,606美元，结束三日连跌。

美国纽约商品期货交易所(COMEX)4月期金 结算价上涨10.50美元，报1,606.20美元，根据路透初步数据，成交量可能较250日均值高约20%。

成交放量部分是因在周四首个4月合约交割通知日前，4月/6月合约展期。

周三，投资者青睐黄金，抛售股票，因数据显示，2月美国成屋待完成销售下降，因供应短缺。

路透数据显示，黄金黄与标普500指数的25日逆向联动指标走强至负0.5，为2012年6月以来最高。

现货银 小涨0.1%，报每盎司28.73美元。

现货铂金(白金) 上扬0.2%。报每盎司1,578美元。现货钯金 攀升0.9%，报767美元。 ----------------------------1829 GMT---------------------------------

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