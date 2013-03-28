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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:55 BJT

全球金市：金价持稳无视美元走坚，因受塞浦路斯疑虑支撑

欧元周四在亚洲盘初停留在四个月低位，此前意大利融资成本上升，使已受塞浦路斯救援计划困扰的市场再遭打压，令欧元进一步下挫。

塞浦路斯当局周三晚间向银行运送大批现金，为周四迎接蜂拥而至的储户提现做准备。塞浦路斯已开始严格控制现金的使用，以避免在签订苛刻的救助协议之后出现银行挤兑潮。

意大利周三标售五年期新债收益率为2012年10月以来最高，因意大利组建新政府没有进展，且对塞浦路斯救助协议的疑虑打击需求，不过10年期公债收益率下降。

美国联邦储备理事会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 王兴亚/王丽鑫)
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