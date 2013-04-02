全球金市：金价下挫1.5%，因经济乐观情绪提振美股逼近纪录高位

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 美股标普500指数逼近历史高位
* 银价重挫2.5%，触及八个月低点
* 铂金系金属下滑，尽管美国汽车销售数据强劲
* 关注周三美国ADP民间就业报告
路透纽约4月2日 - 黄金价格周二大跌1.5%，为逾一个月最大单日跌幅，因经济乐观情绪提振美股逼近纪录高位，并削弱了黄金的避险吸引力。
银价重挫逾2%，至八个月低点，铂金系金属也大跌。
美股标准普尔500指数 离纪录高位近在咫尺，金价因此承压。
“目前热钱涌向美股。”，管理超过10亿美元资产的SICA Wealth Management的投资长Jeffrey Sica表示，“市场对经济将缓慢成长，且没有通胀充满信心，这驱散了一些金市的动能投资人。”
金市将从周五的就业报告中找到指引。该报告也是美联储货币政策的重要门槛指标。经济改善的迹象可能促使美联储较预期提前结束购债。
1849 GMT，现货金 大跌1.4%，报每盎司1,576.45美元。盘中稍早触及3月8日来最低的1,573.39美元。
美国纽约商品期货交易所(COMEX)6月期金 结算价大跌24.90美元，报1,575.10美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。
其他贵金属方面，现货银 盘中低见8月中来低点27.16美元，尾盘跌2.5%，报每盎司27.32美元。
现货铂金(白金) 挫1.2%。报每盎司1,570.74美元。现货钯金 大跌1.7%，报765.47美元。 ----------------------------1849 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1575.10 -24.90 -1.6 1574.10 1602.60 2,233 COMEX白银期货 27.248 -0.696 -2.5 27.150 28.140 52,728 COMEX铂金期货 1571.80 -24.60 -1.5 1572.70 1595.80 75 COMEX钯金期货 769.40 -14.55 -1.9 766.20 782.55 3,354 现货金 1576.45 -21.95 -1.4 1573.39 1603.60 现货银 27.320 -0.690 -2.5 27.160 28.170 现货铂金 1570.74 -19.85 -1.2 1573.00 1594.00 现货钯金 765.47 -13.53 -1.7 769.52 779.75(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。