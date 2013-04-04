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亚洲 | 2013年 4月 4日 星期四 09:13 BJT

全球金市：金价仍接近九个月低位，此前股市大跌且美国数据令人失望

美国企业3月新增就业岗位数量为五个月以来最少，因近期对于建筑工人的强劲需求消退,，与此同时服务业成长放缓。这表明经济复苏可能趋于疲弱。

目前市场关注美国周五将公布的非农就业报告，数据或证实美联储将维持超宽松货币政策的观点。

美国周三表示，其将很快在关岛部署导弹防御系统，以应对来自朝鲜(北韩)的威胁。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李爽; 审校 侯向明/王丽鑫)

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