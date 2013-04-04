全球金市：金价连跌第三日，尽管日本央行推出刺激举措及欧洲央行料将减息

* 金价势将录得2012年6月初来最大三天跌幅

* 日本央行的刺激举措及欧洲央行料将减息的预期均未能提振金价

路透纽约4月4日 - 金价周四连续第三日下跌，因对欧洲央行将减息的预期以及日本央行推出新的货币刺激举措均未能阻止基金大量卖出黄金。

钯金劲跌约4%，受累于商品市场大跌。油价下滑领跌商品市场，因最新一周美国初请失业金人数升至四个月高位，打压需求希望。

黄金势将录得2012年6月初来最大三天跌幅，因投资人继续从黄金上市交易基金撤走资金。

"黄金上市交易基金有大量结清头寸，且COMEX黄金空头头寸仍然高企，所以很多宏观对冲基金卖出，令黄金承压，”汇丰金属分析师Howard Wen说。

现货金 盘中低见1,539.74美元，此为去年5月30日来的最低。在1710 GMT，现货金跌0.6%，至每盎司1,547.82美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月黄金期货 跌5.60美元，报每盎司1,548美元，路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

日本央行承诺在两年内向经济挹注1.4万亿美元，且欧洲央行称在有需要时，将再次减息，但黄金市场对这些消息无甚反应。

投资人将关注周五公布的美国就业数据，寻求经济劲道的更多信号。分析师称，如果就业报告强劲，将可能进一步推低金价，因为报告可能使美联储更早撤走刺激举措。美联储的刺激措施使一些投资人担忧美国通胀问题。

分析师预料周五的报告将显示3月美国就业岗位以温和的步伐增长，暗示经济正积累动能。

周三，投资者继续减少在黄金支持上市交易基金(ETF)的头寸，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold fund 的黄金持仓量减少2.71吨，上个交易日减少8.1吨。

全球主要黄金ETF 的黄金持仓量跌至2012年8月来的最低水平。

金属顾问公司Thomson Reuters GFMS在报告中称，黄金经历了逾10年的升势后，很可能在2014年进入熊市周期。该报告也对金价带来下行压力。

现货银 盘中跌至7月24日来最低的26.62美元，下跌0.4%，至每盎司26.80美元。

现货铂金 跌至8月末来最低的1,504.50美元，之后报1,512.24美元，下跌1.3%。

现货钯金 下滑3.8%，至每盎司721.71美元，盘中触及一个月低位720.22美元。

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