全球金市：金价走低，受累于美国股市上扬和索罗斯讲话

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因美国向叙利亚发动导弹攻击

* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。