全球金市：金价走低，受累于美国股市上扬和索罗斯讲话

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 金市动能消退，因标普500指数上扬且美元走强
* 市场人气转弱，索罗斯称近期表现证明黄金并不安全
* 投资需求疲弱，因黄金上市交易基金持仓量减少
路透纽约4月8日 - 金价周一回落，因美国股市上扬，且美元走强，促使投资者在前一交易日大涨后锁定获利。
金市人气也转弱，之前国际基金经理人索罗斯称，黄金作为避险资产的地位已不复存在，不过，央行买盘应支撑金价。
周一无重大美国经济数据公布，投资者卖出黄金，买入股票等风险较高资产。标普500指数 上扬约0.6%，年内迄今，表现远胜于黄金。
“我们将继续持有，直至下一个推动因素出现。上行方面，基金看似已结束清盘，一旦清盘结束，金价应会反弹，”期货经纪公司RJ O'Brien的高级商品经纪Phillip Streible表示。
1856 GMT，现货金 回落0.6%，报每盎司1,572.75美元。
美国6月期金 收跌3.40美元，报每盎司1,572.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。
索罗斯告诉南华早报，“黄金的避险地位已不复存在”，近期的低迷表现显示黄金并不安全。消息公布后，黄金买盘萎缩。
索罗斯称，预计黄金将因各国央行的买盘而受到支撑，但长期走势将非常震荡，缺乏明确方向。
年内迄今，金价累计回落6%，之前连涨12年。
投资者买兴继续回落，全球最大的黄金上市交易基金的黄金持有量上周五小幅缩减。之前一周降至2012年8月以来最低。
周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布会议记录，这可能是市场关注的下一个重大事件，分析师说。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.3%，报每盎司27.21美元。
现货铂金 上扬0.2%，报每盎司1,533.99美元。现货钯金 攀升0.2%，报每盎司727.97美元。 ----------------------------1856 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1572.50 -3.40 -0.2 1566.60 1582.90 99,112 COMEX白银期货 27.138 -0.082 -0.3 27.070 27.465 29,440 COMEX铂金期货 1537.00 1.50 0.1 1530.50 1544.80 7,339 COMEX钯金期货 729.80 5.90 0.8 721.30 739.20 3,584 现货金 1572.75 -8.75 -0.6 1567.93 1582.76 现货银 27.210 -0.090 -0.3 27.170 27.420 现货铂金 1533.99 2.99 0.2 1532.00 1541.00 现货钯金 727.97 1.56 0.2 724.25 735.75(完)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。