全球金市：金价自一周低点回升，受朝鲜半岛紧张情势支撑

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1560.41 2.27 +0.15 -6.82
现货银 27.57 -0.04 -0.14 -8.95
现货铂金 1520.74 -2.26 -0.15 -0.93
现货钯金 716.00 -2.50 -0.35 3.47
COMEX期金 1560.30 1.50 +0.10 -6.89 17460
COMEX期银 27.51 -0.14 -0.52 -9.00 4691
汇率
欧元/美元 1.3068
美元/日圆 99.68
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/许娜; 审校 王洋/李婷仪)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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