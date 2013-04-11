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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 14:52 BJT

全球金市：金价自一周低点回升，受朝鲜半岛紧张情势支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1560.41 2.27 +0.15 -6.82

现货银 27.57 -0.04 -0.14 -8.95

现货铂金 1520.74 -2.26 -0.15 -0.93

现货钯金 716.00 -2.50 -0.35 3.47

COMEX期金 1560.30 1.50 +0.10 -6.89 17460

COMEX期银 27.51 -0.14 -0.52 -9.00 4691

汇率

欧元/美元 1.3068

美元/日圆 99.68

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/许娜; 审校 王洋/李婷仪)
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