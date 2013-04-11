全球金市：金价从一周低位反弹，因美元下滑

* 汇市交投震荡，提振黄金的避险魅力

* 最新一周美国初请失业金人数跌幅多于预期

路透纽约/伦敦4月11日 - 黄金价格周四上涨，因美元下滑引发低吸买盘，此前一日金价大跌，因塞浦路斯可能出售黄金的消息及美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币刺激计划存在不确定性。

分析师表示，美国经济前景不断改善及股市上涨，可能令金价短期承压。

汇率波动提振黄金表现。美元兑欧元下跌，但兑日圆升至四年高位。日本央行承诺向经济挹注约1.4万亿美元以抗击通缩，令金价得益。

美国数据显示最新一周初请失业金人数降幅多于预期后，标普500指数攀升至纪录高位，金价上扬。

1826 GMT，现货金 涨0.4%，报每盎司1,564.10美元，从一周低位1,553.10反弹。

美国6月期金 收涨6.10美元，报每盎司1,564.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

在周三金价下跌1.6%后，有低吸买盘。周三美联储会议记录显示，美联储更接近终止货币刺激计划，令金价走软。

技术图表显示，黄金应得益于技术买盘，因金价目前测试过去18个月交投区间1,790-1,530美元的底部，GreenHaven Continuous Commodity Index fund总裁Ashmead Pringle说。

全球最大黄金支持上市交易基金的黄金持有量在周三下降1.4%，至3,805.1万盎司。

金价开盘下跌，因欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售超额黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分抒困需求。

以目前价格计算，价值4亿欧元的黄金为大约10吨黄金。根据世界黄金协会(WGC)的数据，截至2月底，塞浦路斯的总黄金储备为13.9吨。

现货银 升0.4%，至每盎司27.73美元。

现货铂金 升0.5%，报每盎司1,531美元。现货钯金 涨1.6%，报每盎司730美元。 ----------------------------1826 GMT---------------------------------

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