全球金市：金价将录得史上最大单日价格跌幅，投资人为牛市终结作准备

* 金价将录得史上最大单日价格跌幅

* 对央行售金以及美联储减少刺激措施的担忧打压金价

* 黄金ETF持金量降至逾一年最低

路透纽约/伦敦4月15日 - 黄金价格周一放量急挫近8%，或超过100美元，势将录得史上最大单日价格跌幅，因投资人抛售黄金，以在其他资产中寻找更好回报。

金价大跌引发商品市场普跌，银价也重挫9%，铂金和钯金也大跌。

金价暴跌令许多老牌投资人始料不及。周一110美元的跌幅超过1980年1月22日所创的之前单日跌幅纪录。

从百分比跌幅来看，今日跌幅是1983年来单日最大。

尽管上周塞浦路斯央行出售黄金，为救助注资的消息令金价跌穿重要的1,500美元关口，但没有什么分析师预计可能引发一轮其他官方抛售黄金。

最大的疑问是是否金市12年连涨告终。金价触及2011年2月来最低，自2008年经济危机以来的涨幅已回吐近半，目前水准较2011年9月所创的纪录高位1,920.30美元低约550美元。

瑞信分析师Tom Kendall表示，“下一重要技术支撑位在1,310美元，所以在找到支撑水准前还会跌很长一段路。”

近期美联储官员看来快将决定开始缩减购债的迹象也帮助金市确立负面基调，尽管还未如市场担心的出现通胀情况。

1825 GMT，现货金 暴跌7.8%，报每盎司1,362.89美元，盘中低见1,349.44美元。

美国6月期金 放量重挫140.30美元，报每盎司1,361.10美元。根据路透初步数据，成交量创纪录，约70万口，超过30日均值三倍。

中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。

令人失望的中国经济数据稍早给予投资人另一个理由削减美股和其他主要工业商品的仓位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)持金量降至去年年初以来最低。

现货银 暴跌9.6%，至每盎司23.37美元。

现货铂金 大跌5%，报每盎司1,410.24美元。现货钯金 重挫6.9%，报每盎司659.47美元。 ----------------------------1825 GMT---------------------------------

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