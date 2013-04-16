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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:31 BJT

修正-更新版-全球金市：现货金创纪录最大单日跌幅，投资者仓皇出清

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1361.10-140.30 -9.3 1335.10 1495.00 657,904 COMEX白银期货 23.361 -2.970 -11.3 22.535 26.045 192,837 COMEX铂金期货 1424.80 -71.10 -4.8 1397.10 1488.00 27,448 COMEX钯金期货 667.00 -42.10 -5.9 652.45 709.85 13,637 现货金 1347.29-131.06 -8.9 1338.26 1495.16 现货银 22.810 -3.040 -11.8 22.600 26.080 现货铂金 1396.24 -88.76 -6.0 1400.50 1485.50 现货钯金 652.72 -55.28 -7.8 655.77 704.00 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 程琳)
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