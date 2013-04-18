全球金市：金价震荡上行，市场人气仍然不稳

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
* 亚洲涌现实货买盘，美国金币销售激增
* 美国股市走低，商品价格反弹助燃黄金涨势
路透纽约/伦敦4月18日 - 金价周四上扬，因实货需求改善，但在本周稍早录得历史最大单日跌幅后，买家仍然谨慎。
金价在亚洲交易时段急跌近3%，因有消息称全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 下跌1%，至三年来最低水平。之后，金价大幅反弹。
有迹象显示，金价下跌后实货需求改善，其中包括亚洲涌现一波金条、金币和金块买盘，且美国金币销售十分强劲，这也扶助提振金市。
美国股市因上周初请失业金人口数据和制造业数据令人失望而走低，加之商品市场在油市带领下全面反弹，也支撑了黄金对冲通胀的吸引力。
金市的投资者人气仍然不稳，因金价近期暴跌导致市场质疑黄金作为避险工具的传统地位。
1937 GMT，现货金 回落0.8%，报每盎司1,387.50美元，稍早触及1,339.86美元的低位。
阿塞拜疆规模达340亿美元的国有石油基金的执行董事告诉路透，该基金计划再增持12吨黄金，以使黄金储备达到30吨。消息扶助支撑金市。
美国Comex-6月黄金期货 收涨9.80美元，报每盎司1,392.50美元，根据路透初步数据，成交量与30日均值一致。
买家对入市仍然谨慎。很多人担心在近期金价大跌后，著名的黄金看涨派、对冲基金经理John Paulson可能已结清其持有的庞大黄金头寸。
香港金条较现货金的溢价为1.90-2.00美元，为去年初以来最高。新加坡和东京市场的溢价也触及数月高位。
其他贵金属方面，现货银 回落0.6%，报每盎司23.13美元。现货铂金 下跌0.1%，报每盎司1,420美元。现货钯金 攀升0.5%，报每盎司665.72美元。 ----------------------------1937 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1392.50 9.80 0.7 1335.60 1402.00 224,422 COMEX白银期货 23.245 -0.062 -0.3 22.435 23.655 62,711 COMEX铂金期货 1429.00 -6.40 -0.4 1403.10 1444.30 10,574 COMEX钯金期货 669.80 8.40 1.3 654.00 676.95 3,748 现货金 1387.50 11.00 0.8 1340.63 1401.46 现货银 23.130 -0.140 -0.6 22.520 23.670 现货铂金 1420.00 -1.00 -0.1 1407.00 1441.50 现货钯金 665.72 3.22 0.5 656.00 675.50(完)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小