全球金市：金价本周大跌5%，前景预计仍将波动

* 惠誉下调英国主权评等
* 亚洲市场对金币和金条的需求猛增
* 金价两周急挫超过11%
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周五上涨，受实货买盘带动，但未能守住之前的大涨。本周金价连续第二周大跌，投资人对金市几个月来的表现失望，遂结清仓位。
本周，金价重挫超过5%，周一录得以美元计的史上最大单日跌幅。黄金的崩跌令许多老牌投资人都始料未及。
本周后段，随着消费者抢购金条、金币、金砖和珠宝等，金市受到支撑。
但分析师表示，金价可能进一步走软，因可能有资金进一步流出上市交易基金，且美联储可能表达进一步实施刺激性货币政策的需求降低。
在下周美国黄金期货选择权到期前，交易所也密切关注期货市场选择权相关的策略。
1822 GMT，现货金 升0.6%，报每盎司1,398.96美元，稍早触及1,424.51美元的高位。
美国Comex-6月黄金期货 收涨3.10美元，报每盎司1,395.60美元，根据路透初步数据，成交量低于30日均值。
惠誉将英国评等由AAA下调至AA+后，金价受到支撑。
金价两周的跌幅超过11%，为2008年10月来最大两周跌幅。
随着金价缩减涨幅，其他贵金属表现不一，现货银 回落0.3%，报每盎司23.16美元。现货铂金 小跌0.1%，报每盎司1,421.49美元。现货钯金 升1%，报每盎司673美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1395.60 3.10 0.2 1385.40 1424.70 179,208
COMEX白银期货 22.96 -0.285 -1.2 22.865 23.820 44,413
COMEX铂金期货 1423.90 -5.10 -0.4 1418.20 1449.90 7,510
COMEX钯金期货 677.05 7.25 1.1 665.60 681.70 3,189
现货金 1398.96 8.21 0.6 1386.73 1424.51
现货银 23.160 -0.080 -0.3 22.920 23.840
现货铂金 1421.49 -1.01 -0.1 1420.50 1448.00
现货钯金 673.00 6.50 1.0 667.50 680.00(完)