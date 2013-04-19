全球金市：金价本周大跌5%，前景预计仍将波动

《全球汇市》日圆走高而卢布下滑，之前美国袭击叙利亚一空军基地

* 亚洲盘日圆触及11日高点 * 卢布跌逾1% * 市场还关注美中领导人峰会及美国就业数据 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 * 图表：2017年全球汇率：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦4月7日 - 日圆周五走高而俄罗斯卢布下挫，之前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令美国与俄罗斯之间局势紧张。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。俄罗斯总统发言人称，此次袭击严重损害了美国与俄罗斯之间的关系。 日圆兑美元 在亚洲盘升至11日高位110.135日圆。 但到0800GMT时，日圆兑美元日内涨幅仅剩0.2%，报110.60。 瑞银财富管理外汇策略主管Constantin Bolz指出，市场是否会有更多大幅波动，要看这次攻击的后续发展而定。 “这只是特朗普在发出一个警告，展现他是个强人，但其实并不想把事情搞大吗？还是说这是局势升级的开端？”他称。