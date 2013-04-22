全球金市：低吸买盘推升金价，但涨势可能短暂

* 自4月16日触及低位后，现货金上扬逾100美元

* 低吸和实货买盘推升金价

* 亚洲买需强劲，黄金上市交易基金持仓量减少

路透纽约/伦敦4月22日 - 金价周一攀升近1.5%，尾盘削减涨幅，但在上周价格触及两年低位后仍受强劲的实货买盘支撑。

与此同时，投资者削减最大上市交易基金的黄金持有量，至近三年最低水平。

黄金的短期技术前景仍然正面，不过，尽管亚洲和其他地区的实货买盘强劲，但长期来看，黄金仍可能恢复下行趋势。

现货金 一度急升2.48%，触及日高1,438.66美元，较上周二触及的两年半低位1,321美元高出逾100美元。稍后，黄金上扬1.47%，报每盎司1,424.30美元。

美国6月期金 盘中触及日高1,438.80美元，后削减涨幅，收涨1.8%，报每盎司1,421.20美元， 在盘后交易中攀至1,426.70美元。

“金价在触及近期低位后持续呈现技术性反弹，受助于近期大跌后出现的逢低买盘和强劲的实货需求，”Vision Financial Markets的金属交易部董事兼副总裁David Meger表示。

巴克莱在一份给客户的报告中称，美国造币局报告，4月迄今向公众销售金币167,500盎司，为2010年5月以来最高。

黄金上市交易基金持仓量减少，暗示投资者将资金投入黄金以外的其他资产，但美国上周公布的交易数据也显示，基金将新资金投入黄金期货。

最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量上周五减少0.88%，至2010年3月以来最低水平。

其他贵金属方面，现货银 上扬0.86%，报每盎司23.37美元。