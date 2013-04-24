全球金市：金价受实货买盘提振上涨，前景谨慎

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 鲍尔森坚持对黄金的看法，波动性增加
* SPDR黄金持有量跌至2009年10月来的最低水平
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周三和原油一起攀升，因实货买家在金价跌至两年低位后纷纷买入。
美国3月耐久财(耐用品)订单创下七个月来最大月度跌幅。一些投资人认为数据是美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周会议上继续推行其货币刺激举措的迹象，提振黄金作为对冲通胀工具的吸引力。
布兰特原油跳涨1.4%，铜价也飙升。工业商品价格走高提振金价，但交易商说，美国经济继续复苏迹象将限制金价涨幅。
“从近期数据来看，美国经济状况并不是很糟。美联储观察者将可能开始谈论美联储将推迟缩减刺激计划规模的时间。这反过来将提振股市，令金价表现平平，”Marex Spectron的Carlos Santalla说。
亿万富公翁投资者鲍尔森对黄金的利多言论也支持金价。他向投资人表示，尽管金价短期波动性可能上升，但他维持对黄金看多的观点。
1900 GMT，现货金 涨1%，至1,425.79美元。
美国6月期金 收高14.90美元，报每盎司1,423.70美元。
成交量在上周创下纪录高位后下降。路透初步数据显示，成交量为其30日均值的大约一半。
投资人对黄金的信心仍然疲弱。黄金支持的上市交易基金的黄金持有量跌势没有减弱的迹象，和金币及金条需求急升形成对照。
全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量在周二减少0.68%，至1,097.19吨，为2009年10月来的最低水平，周一为1,104.71吨。
其他贵金属方面，现货银 涨0.9%，报每盎司23.11美元。
现货铂金(白金) 升0.9%，报每盎司1,426美元。现货钯金 下滑1%，报664.97美元。(完)
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1423.70 14.90 1.1 1411.50 1433.60 127,814 COMEX白银期货 22.833 0.016 0.1 22.805 23.325 61,324 COMEX铂金期货 1430.80 13.00 0.9 1415.00 1433.60 7,251 COMEX钯金期货 667.65 -5.70 -0.8 666.75 684.15 4,096 现货金 1425.79 13.55 1.0 1412.88 1432.90 现货银 23.000 0.100 0.4 22.840 23.330 现货铂金 1426.00 12.63 0.9 1416.50 1429.50 现货钯金 664.97 -6.53 -1.0 669.25 681.25(完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。