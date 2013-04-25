全球金市：金价跳升2.5%，录得6月来最大单日升幅

* 金价4月失地收复近半

* 俄罗斯、土耳其在3月增加黄金储备－IMF

* 关注周五美国公布的首季GDP数据

路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周四大涨2.5%，录得6月来最大单日升幅，因在4月15日金价触及两年低点后，实货买家继续低吸。

银价劲升5%，铂金系金属也有2%的涨幅。

金价两日暴跌225美元后，目前已收复近半4月失地。

“在本月稍早暴跌后，是该有所反弹了，”Great Pacific Wealth Management资产配置部门主管Sean McGillivray表示。

在投资大亨John Paulson表示，会维持对黄金的正面看法后，对黄金的买盘持续。周三晚国际货币基金组织(IMF)公布数据显示，俄罗斯等央行在3月增加黄金储备后，市场人气已获提振。

McGillivray表示，金价可能在1,500美元遭遇技术阻力，因那些在很低水准买入黄金的投资人可能会获利了结。

1955 GMT，现货金 涨2.4%，至1,465.75美元。较上周触及的两年低点1,321.35高约11%。今日盘中触及10日高位1,468.60美元。

美国6月期金 收高38.30美元，报每盎司1,462美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

其他贵金属方面，现货银 劲升5.1%，报每盎司24.27美元。

现货铂金(白金) 升2.8%，报每盎司1,465.50美元。现货钯金 大涨2%，报678.75美元。

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