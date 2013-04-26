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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 09:27 BJT

全球金市：金价升至逾一周高点，料将录得2011年10月以来最大单周涨幅

美国6月期金 升9.00美元，现报每盎司1,471.00美元。

土耳其4月的黄金进口量为去年7月以来最大，因上周金价触及两年低点后国内需求飙升。土耳其是全球最大的黄金购买国之一。

亚洲金条溢价窜升至多年高位，因此前一连串实货买盘令供应吃紧。印度交易员预期本月进口会增加。

国际货币基金组织(IMF)周三表示，俄罗斯和土耳其3月黄金储备也增加，在本月金价大幅跳水前增加了持仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 王丽鑫/戴素萍)
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